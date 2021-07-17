 

Украина грозит санкциями российским интернет-пользователям за критику в Сети

17.07.2021, 13:12, Разное
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Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, теперь авторы таких комментариев и высказываний будут подвергаться санкциям со стороны Киева.

Он также сообщил, что к сентябрю планируется подготовить проект системы мониторинга лиц, которые попадают под категорию “олигарх”. В его разработке, по поручению СНБО и президента Украины Владимира Зеленского, будут участвовать сотрудники аппарата Совета безопасности страны, члены СБУ, Антимонопольный комитет и другие.

По словам Данилова, разрабатываемую матрицу будут проходить все люди для того, чтобы не происходило подмены понятий, так на данный момент списка олигархов нет, а система их мониторинга появится.

В качестве примера такой подмены понятий он привел свое высказывание о том, что Киев будет вводить санкции против критиков украинских властей. По его словам, он не говорил о преследовании в соцсетях каких-либо людей. Данилов подчеркнул: речь шла о политической грязи, летящей в адрес Украины и её правительства, а это не является критикой.

Секретарь СНБО уверен: критика позволительна и даже необходима. Однако она не должна переходить определенную грань, когда начинаются оскорбления страны. Именно об авторах таких высказываний идет речь, именно в отношении таких людей Киев намерен вводить санкции.

Данилов также отметил, что украинская система мониторинга показывает, что 90% этих людей зарегистрированы на российских сайтах и имеют российские адреса. При этом он добавил, что подобных комментаторов хватает и на украинской территории.



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