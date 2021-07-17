“У животного больше прав”: украинцы пожаловались на угнетение государством

Верховная рада Украины на днях приняла новый закон, направленный на защиту животных. Документ запрещает издевательства и причинение вреда питомцам, ограничивает их передачу в качестве вознаграждений или призов, а также использование в целях рекламы или попрошайничества. Он был принят для соответствия украинского законодательства европейским нормам в области охраны животных и природы.

Однако далеко не все украинцы положительно восприняли это нововведение. Пользователи Сети из Незалежной принялись активно обсуждать инициативу своих законотворцев. Многие из них приветствовали принятие документа, но отметили, что не менее важно закрепить в законодательстве ответственность хозяев за своих домашних животных. Выразившие такую точку зрения комментаторы пояснили, что зачастую владельцы собак охранных и бойцовских пород выгуливают зверей в общественных местах без намордника или поводка, при этом их поведение непредсказуемо: такие питомцы могут сильно напугать или даже травмировать окружающих.

Другая категория украинцев возмутилась законом, отметив, что теперь в стране “у животного больше прав, чем у человека”. Они обратили внимание, что права некоторых людей, в частности, – русскоговорящих, защищать никто не стремится. Более того, они систематически подвергаются дискриминации и угнетению со стороны государства.

Часть комментаторов сочла принятие документа не столь важным, поскольку в стране есть куда более значительные проблемы. К примеру, одна из пользовательниц призвала депутатов разобраться с разгулом радикалов.