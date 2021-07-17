 

Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции США «Белнефтехима»

17.07.2021, 13:06, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел производственное объединение «Белоруснефть» из подчинения «Белнефтехиму» – ранее концерн попал под санкции Вашингтона.

Новым документом вносятся изменения в ранее принятый указ «О создании государственного производственного объединения «Белоруснефть», в частности, из него исключен подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим»), передает ТАСС.

Таким образом, исключен подпункт, по которому генеральный директор «Белоруснефти» назначается и освобождается от должности главой «Белнефтехима» по согласованию с президентом.

Напомним, США возобновили с 3 июня действие санкций в отношении девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американском филиале, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

Компаниям и гражданам США предписывалось прекратить работу с этими компаниями, а также структурами, в которых им принадлежит доля в 50% или более.



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