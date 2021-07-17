Эксперт: Украина продемонстрировала незрелый подход к взаимодействию с Китаем

«Китай очень не любит, чтобы его использовали в качестве дубинки в спорах с другими странами», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он отреагировал на слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пригрозил Западу «разворотом» страны к Китаю в случае принуждения выполнять Минские соглашения.

«Заявление Арестовича говорит о глубинном непонимании стратегии и тактики работы Китая с другими странами. Украинская сторона просто неверно растолковала дружеские слова Китая в адрес президента Владимира Зеленского. Многое из того, что говорят в Пекине – это политический нарратив дружбы. И эти слова говорятся не только Украине, но и РФ и странам Центральной Азии. Но это не значит, что Китай будет брать кого-то под крыло в ущерб самому себе», – говорит заведующий отделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Эксперт утверждает, что Киев не может явиться главным событием для китайской внешней политики, «хотя у Китая есть на Украине свои интересы». «Сами по себе подобные заявления серьезно ухудшают украинско-китайские отношения. Китай очень не любит, чтобы его использовали в качестве дубинки в спорах с другими странами. Заявление Арестовича говорит о незрелости украинской экспертизы в области взаимодействия с Китаем. Такие заявления скорее ухудшат отношения с Китаем, а не улучшат», – подчеркнул собеседник.

У Китая существует стандартный пакет предложений многим странам, в том числе и Киеву. В частности, Пекин рассматривает Украину как одну из транзитных стран своего мега-проекта «Один пояс – один путь». «Это инфраструктурные проекты, дороги и порты, а в отношении Украины речь идет в основном о сельском хозяйстве. Китай никогда не отказывался от сотрудничества в этой области. Я не исключаю, что Китай будет инвестором в целый ряд украинских проектов, но вопрос заключается в том, что Пекин вряд ли будет заинтересован в том, чтобы становиться некой картой в игре Украины и ее заигрываний с НАТО и с Евросоюзом», – подытожил Маслов.

Накануне внештатный советник главы офиса президента и украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пригрозил Западу «разворотом» страны к Китаю в случае принуждения выполнять Минские соглашения. По его словам, Киев не собирается имплементировать «формулу Штайнмайера» в нынешнем виде и у стран Запада нет возможности заставить Украину сделать это. Украина будет готова выполнить Минские соглашения только в том случае, если получит «очень серьезные гарантии» от Запада – «кредит миллиардов десять долларов или прямую помощь», «серьезные вливания в безопасность и экономику», «статус основного союзника США вне НАТО».

«Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю», – сообщил Арестович.

Чиновник не исключил, что у Украины начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток – «Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно». Он утверждает, что если «Штаты не помогут справиться с Россией, то поможет Китай».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский, комментируя штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, признался, что разочарован в американской демократии. В том же интервью украинский лидер отказался назвать Китай «геополитической угрозой № 1», как о том его попросили американские репортеры.

В последние годы происходило экономическое сближение Киева и Пекина. По итогам 2019 года – первого года правления Зеленского – Китай оттеснил Россию с позиции крупнейшего торгового партнера украинской экономики. С 2016 года украинский экспорт в КНР вырос на 63,3%. Импорт оттуда на Украину – почти на 21%. На данный момент в республике работают более 60 китайских предприятий, а объем китайских инвестиций за 2015–2019 годы составил 300 млн долларов, что по меркам украинской экономики – значительная сумма. Китайских инвесторов интересуют энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, технологический и финансовый секторы.

Однако серьезным разладом между Киевом и Пекином стали санкции против интересов инвестиционной компании Skyrizon и ее основного акционера Ван Цзина, ранее имевшего неосторожность вложить деньги в производство украинских авиадвигателей на запорожском заводе «Мотор Сич». В марте этого года украинские власти решили национализировать предприятие после ареста судом 100% его акций. В ответ МИД КНР выступал с отповедью в адрес Киева с требованием соблюдать права китайских инвесторов, которым был причинен ущерб размером в 3,5 млрд долларов.

Китайцы уже судятся с Украиной по сельхозпоставкам, где их обманули на 3 млрд долларов. В 2017 году Пекин дал кредит под поставку Украиной зерна в Поднебесную, но Киев не смог выполнить контракт.