Прием в честь главы МОК решили не отменять из-за режима ЧС в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио собрались провести в японской столице прием в честь главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и остальных высокопоставленных членов МОК, прибывших в страну, сообщило японское телевидение.

По данным ТВ, прием пройдет во дворце Акасака – одном из двух гостевых домов правительства Японии. Ожидается, что на приеме будут присутствовать около 40 человек, включая премьер-министра Японии Есихидэ Сугу, губернатора Токио Юрико Коикэ, главу оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото и бывшего главу оргкомитета Есиро Мори, который в феврале этого года подал в отставку из-за скандала, вызванного его сексистскими высказываниями, передает ТАСС.

Между тем, сам глава МОК Томас Бах назвал антиковидные ограничения на Олимпиаде в Токио самыми строгими в мире спорта.

«У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, – безопасность. По этой причине они приняли и даже приветствовали столь строгие меры предосторожности, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире», сообщил он.

Ранее организационный комитет Игр в субботу объявил о по крайней мере 15 новых случаях заражения среди людей, связанных с предстоящей Олимпиадой. Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований.

На данный момент коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран: его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

При этом ранее Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа и пройдут без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.