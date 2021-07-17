«Берут только в автобусный»: Черчесов пожаловался, что не может трудоустроиться в таксопарке

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетовал на проблемы с трудоустройством после отставки со своего поста. По словам специалиста, он оказался в затруднительном финансовом положении поскольку выполнил просьбу РФС об отказе от компенсации за досрочное расторжение контракта.

Тренер добавил, что в настоящий момент многие работодатели даже отказываются рассмотреть его резюме.

«Пытался устроиться в таксопарк – не хотят брать. В чём дело, я не понимаю. Вожу я хорошо. Берут там даже иностранных граждан, которые даже по-русски с трудом говорят. Возможно, их потом натурализуют, не знаю. На днях ходил в автобусный парк, там меня узнали и говорят, что могут взять. Права соответствующей категории у меня имеются. Хотелось бы всё же в такси, ведь Москва постепенно переходит на электробусы, а новые технологии это не совсем для меня», – рассказал Черчесов.

На чемпионате Европы 2020 года сборная России под руководством специалиста не преодолела групповой этап, одержав единственную победу над Финляндией со счётом 1:0 и проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4). 8 июля 2021 года Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста тренера.

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