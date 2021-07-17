 

В Белом доме ждут Зеленского в августе, в Офисе президента недовольны переносом визита – СМИ

17.07.2021, 12:28, Новости дня
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В Офисе президента (ОПУ) крайне недовольны переносом даты визита с июля, о чем неоднократно сообщала украинская сторона.

Собеседники рассказали изданию, что после первого телефонного разговора главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Отмечается, что США вычеркнули слово “июльский” из украинского сообщения о предстоящем визите Зеленского в Вашингтон.

По данным источников “Украинской правды”, ключевой проблемой в организации визита является ситуация вокруг НАК “Нафтогаз України”.

“Это не вопрос персоналий, это вопрос реформы корпоративного управления”, – отметил изданию собеседник.

Контекст:

7 июня Зеленский и президент США Джо Байден провели второй телефонный разговор. Как сообщал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон в июле. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца. Зеленский ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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