“Словила конкретную панику”. Победительница “Холостяка 9” Квиткова рассказала, как прошли ее роды

“Я всю беременность ходила на тайский массаж к одной и той же девушке. Вечером 12-го я решила прийти к ней на двухчасовой массаж, она знала куда нажимать и что проминать, чтобы стало легче. После массажа она встает, смотрит на меня и говорит: “Думаю, что вы завтра родите. Начнется все через часа два, вот увидишь. К утру будете уже с сыном”, – вспоминает Квиткова.

Предсказание массажистки оказалось пророчим – через полчаса у девушки и правда отошли воды, через два часа начались схватки. К утру она уже родила.

“Боялась ли я перед родами? Нет. И я искренне считаю, что самое главное – это настрой. Да, будет больно, но эту боль гораздо приятнее переживать в замечательном настроении. Когда мы выехали в роддом, у меня трепетало сердце. Мы с Никитой никак не могли поверить, что все действительно случится в тот день. Даже пошутили, мол, забавно будет, если мы третий раз в роддом поедем”, – рассказывает девушка.

По ее словам, когда начались схватки, она еще не знала будет ли делать эпидуральную анестезию.

“Хотела терпеть, пока могу. И могла я долго. С 00.30 до 5.00 схватки были 99%, поэтому мы старались себя развлечь. Танцевали, пели, снимали тиктоки, много говорили, смотрели разные передачи и дышали. Дышать – это главное, ни в коем случае не задерживать дыхание, надеясь, что это вам облегчит боль от сваток. Дышите вы – попадает кислород вашему ребенку. Поэтому спокойный вдох и такой же выдох”, – делится опытом Квиткова.

К 5.00 силы девушку покинули и она согласилась на анестезию.

“Эпидуралка боль убрала на 40–50% где-то, но я хотя бы смогла продолжать терпеть. Кстати, это был единственный момент, который меня испугал и я даже расплакалась. Обычно я не боюсь уколов, а здесь я прям словила конкретную панику и попросила врача быть “добрее”, он потом добрым голосом рассказывал, насколько серьезная у него работа и почему он так сконцентрирован. Больно ли это? Нет. Просто неприятно, схватки больнее. Бояться нечего. В 9.35 случилось полное раскрытие. Думаю, вы слышали, как это по ощущениям. Как будто сильно-сильно хочешь в туалет и все распирает. Я точно знала, как буду тужиться и дышать, так как неделю тренировалась”, – пишет она.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу “Холостяк”, главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

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