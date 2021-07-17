В Рязанской области в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Рязанской области погибли три человека, сообщило УМВД по региону.

«Примерно в 6.40 в Александро-Невском районе на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 50-летний житель Московской области, управляя легковым автомобилем Skoda, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 22-летнего водителя», – говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля – 49-летняя женщина и 75-летний мужчина, уточняет УМВД.

Ранее Мужчина и две женщины погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 «Урал» под Рязанью.