Супруга Боярского рассказала о состоянии заболевшего COVID артиста

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила его жена Лариса Луппиан.

Луппиан сообщила, что «Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста», после чего его выпишут, передает RT.

Она добавила, что артист переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.

«А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», – сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.