 

Уголовное дело по взрыву на газопроводе в Донецке возбудили по статье «Теракт»

17.07.2021, 12:12, Новости дня
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По факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», диверсанты планировали масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди населения, сообщил пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов.

«МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР «Террористический акт», – приводит РИА «Новости» слова Попова.

По его словам, по предварительному заключению экспертов, взрывное устройство было приведено в действие минным взрывателем МВ3К «карандаш», составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста.

«Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения», – сказал Попов.

Он отметил, что подрыв газопровода произошел практически сразу, «таким образом нарушив преступные планы украинской стороны».

«Начиная с 2016 года ведомством зафиксировано 153 попытки осуществления террористических актов на территории республики, что безапелляционно доказывает проявления диверсионной активности украинской стороной, направленной на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры и устрашение мирного населения, дестабилизацию общественной обстановки в республике, что в очередной раз подчеркивает полное игнорирование украинскими спецслужбами не только норм международного права и минских договоренностей, но общечеловеческой морали», – подчеркнул Попов.

Ранее сообщалось, что в Донецке на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, что указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева

Напомним,  взрыв прогремел около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.

Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.



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