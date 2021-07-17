 

Мнение: 2-е “ударные испытания” авианосца “Джеральд Форд”

17.07.2021, 12:10, Разное
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У побережья Флориды прошел второй раунд испытаний авианосца "Джеральд Форд" на устойчивость к ударной волне подводного взрыва.
Мощность взрыва составила 3,9 балла по шкале Рихтера, при этом взрыв осуществлялся ближе к корпусу авианосца, нежели в прошлый раз.
После изучения результатов 2-го испытания, будет произведен 3-й взрыв, совсем рядом с корпусом, после чего корабль продолжит подготовку к вступлению в боевой состав флота.

Источник: Colonel Cassad



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