 

Число жертв наводнения в Германии возросло до 133 человек

17.07.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По меньшей мере 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, 90 – в Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что 16 июля резко обострилась ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Власти опасаются многочисленных жертв из-за резкого ухудшения погодных условий.

По информации Bild, в районе Хайнсберг в Наште прорвалась плотина на реке Рур, пострадало около 700 жителей.

Спасатели начали эвакуацию из района Офховен в Вассерберге.

Контекст:

Мощные ливни в Германии вызвал циклон “Бернд”, сообщила “Немецкая волна”. Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества.

Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. В полиции считают, что количество жертв непогоды может увеличиться. Помимо этого, не удается установить местоположение 1300 человек, писало Bild 16 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Шторм «Исайас» бушует в Средне-Атлантических штатах

28.06 / В мире: События в США наводят на мысли о перестройке в СССР

17.03 / Нацполиция Украины с 18 марта возобновляет оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию оружия

04.06 / “Раньше, чем их iPhone”. Зеленский рассказал, что по утрам очень рано начинает общаться с премьер-министром и членами Кабмина

13.04 / Euronews – олени в Швеции страдают от активности туристов

04.08 / Лукашенко заявил о еще одном «переброшенном на юг Белоруссии» отряде иностранцев

27.05 / К девушке Протасевича не допустили адвоката. В Беларуси ее держат под стражей уже четыре дня

06.03 / В ЕР опровергли существование планов по запрету абортов и их выведения из системы ОМС

07.07 / В Ростуризме рассказали о массовой отмене брони в Кубани

13.10 / “Партия Шария” платила политическим экспертам от $90 до $500 за положительные упоминания блогера – Bihus.info

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика