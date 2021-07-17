 

Число жертв наводнения в Германии возросло до 133 человек

17.07.2021, 11:34, Новости дня
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По меньшей мере 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, 90 – в Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что 16 июля резко обострилась ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Власти опасаются многочисленных жертв из-за резкого ухудшения погодных условий.

По информации Bild, в районе Хайнсберг в Наште прорвалась плотина на реке Рур, пострадало около 700 жителей.

Спасатели начали эвакуацию из района Офховен в Вассерберге.

Контекст:

Мощные ливни в Германии вызвал циклон “Бернд”, сообщила “Немецкая волна”. Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества.

Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. В полиции считают, что количество жертв непогоды может увеличиться. Помимо этого, не удается установить местоположение 1300 человек, писало Bild 16 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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