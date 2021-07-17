Мендель о конфликте с журналистом Андрушко: Я спросила у президента: “Мне увольняться?” Он сказал: “Из-за той истории? Не надо”

“Конечно, эту историю он видел. Она возникла в пятницу, он отреагировал на нее в понедельник. Я подошла к нему и была уже настолько, если честно, забита. Я не могла отключиться, не могла спать, выглядела просто катастрофически. Я спросила: “Мне увольняться?” Он сказал: “Чего это? Из-за вот той истории? Нет, не надо”. Мы тогда же сделали брифинг по просьбе журналистов, он вышел, ответил на вопросы, по-моему, о [тогдашнем президенте США Дональде] Трампе. Была обычная работа. В итоге он сказал: “Все хорошо, все нормально”, – рассказала она.

По словам Мендель, она не писала об этом в своей книге.

“А зачем? Это не настолько важная история. Они как журналисты дали себя использовать политической, скажем так, элите, которая есть у власти. Потому что оппозиция – это тоже власть. Они просто хайповали на этом. И эта история никак не связана ни с журналистикой, ни с нашими отношениями, ни с моей компетенцией. Не было у нас потом каких-то вопросов с господином Андрушко, как, в общем-то, и господин [журналист Михаил] Ткач, который это распространил, писал мне, я ему бросала ответы, отвечала на их запросы. Обычный рабочий процесс”, – сказала бывший спикер президента.

Контекст:

В сентябре 2019 года Мендель оттолкнула Андрушко от Зеленского, когда тот пытался задать ему вопрос. Она отметила, что журналист “пытался попасть в личное пространство президента”, что, по ее мнению, могло создавать угрозу его безопасности.

Подобные инциденты произошли с корреспондентом Radio Free Europe / Radio Liberty Кристофером Миллером и журналисткой Натальей Шимкив. По словам Шимкив, Мендель толкала ее в аэропорту Борисполь, когда там встречали освобожденных украинских моряков и политзаключенных.

После того, как стало известно об этих трех инцидентах, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что пресс-секретарь главы государства не имеет права физически препятствовать работе представителей СМИ, а журналисты не должны мириться с “отталкиванием-оттягиванием” со стороны Мендель.

Движение “Медиа за осознанный выбор” заявило, что Зеленский должен публично прокомментировать конфликтные ситуации между Мендель и представителями СМИ, сообщество независимых журналистов “Инициатива 34” призвало главу государства уволить Мендель. Журналисты ожидали извинений от пресс-секретаря президента.

Мендель в комментарии Bihus.info назвала скандал с обвинениями в ее адрес травлей и запугиванием.

Зеленский на пресс-марафоне 10 октября 2019 года заявил, что будет защищать своего пресс-секретаря, в частности в случае с Андрушко. “Девочку в этом случае буду защищать”, – сказал глава государства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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