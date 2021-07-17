“Нет искры в глазах”, “Беги от нее”. В сети обсуждают романтичное фото героя “Холостяка 11” и его избранницы

Заливако предложил поучаствовать в розыгрыше призов от своей возлюбленной. Но подписчики бизнесмена больше интересовались отношениями пары.

“Нет искры в глазах. Жаль”, – написала lerchikd.

“Глаза – зеркало души, они несчастливые у тебя рядом с ней. На фига ты мучаешь себя? Беги от нее! Найдешь своего чела”, – пишет amarlavida45.

“Почему мне не нравится эта пара? Простите”, – добавила ksysha_nazarenko.

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Публикация от Михаил Заливако (@kanyeeebear)

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе. В июне влюбленные отдыхали вместе в Турции.

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