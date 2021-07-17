 

Названы пять простых продуктов для укрепления иммунитета

17.07.2021, 11:28, Разное
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Диетолог Александр Мирошников в ходе общения с журналистами назвал пять продуктов, употребление которых на постоянной основе укрепит иммунитет. По его словам, необходимо включить в рацион пищу, богатую витаминами.
Витамин С провоцирует выработку интерферона и дополнительных иммунных клеток. В летнее время лучше отдать предпочтение черной смородине. В 100 граммах этого летнего лакомства содержится 22% от суточной потребности организма в витамине С.

Также для организма являются полезными продукты с витамином А. Больше всего данного элемента содержится в базилике. Вместе с ним можно есть листовой салат, помогающий бороться со стрессом, поскольку в его составе присутствует витамин С. Фитонциды, имеющие противомикробные свойства, имеются в укропе. Специалист также посоветовал есть креветки, белок которых принимает участие в формировании иммунных тел, пишет «Политэксперт».



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