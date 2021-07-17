Названы пять простых продуктов для укрепления иммунитета

Диетолог Александр Мирошников в ходе общения с журналистами назвал пять продуктов, употребление которых на постоянной основе укрепит иммунитет. По его словам, необходимо включить в рацион пищу, богатую витаминами.

Витамин С провоцирует выработку интерферона и дополнительных иммунных клеток. В летнее время лучше отдать предпочтение черной смородине. В 100 граммах этого летнего лакомства содержится 22% от суточной потребности организма в витамине С.

Также для организма являются полезными продукты с витамином А. Больше всего данного элемента содержится в базилике. Вместе с ним можно есть листовой салат, помогающий бороться со стрессом, поскольку в его составе присутствует витамин С. Фитонциды, имеющие противомикробные свойства, имеются в укропе. Специалист также посоветовал есть креветки, белок которых принимает участие в формировании иммунных тел, пишет «Политэксперт».