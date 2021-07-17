Эксперт Марк Эпископос заявил о страхе США перед гиперзвуковым вооружением России

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17.07.2021, 11:28, Разное
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Военный обозреватель Марк Эпископос заявил о страхе США перед гиперзвуковым вооружением России. Он также выразил сомнения в компетентности Пентагона в решении вопроса противостояния данному оружию.
Китай и РФ продолжают наращивать военную мощь в сфере гиперзвукового вооружения. Для этого они разрабатывают новые системы не только для атаки, но и обороны. В свою очередь в Пентагоне не могут решить, необходимо ли им такое вооружение и как оно будет соотноситься с логикой «ядерного сдерживания». Несмотря на увеличение финансирования перспективных проектов гиперзвукового вооружения в США, в Вашингтоне продолжаются дебаты о целесообразности тратить средства на данный вид оружия. Также Марк Эпископос считает, что у правительства в принципе отсутствует понимание по ключевым вопросам реализации новой программы.

Всё это, уверен эксперт, ведёт к образованию существенной бреши в защите Соединённых Штатов. В случае использования Россией или Китаем гиперзвуковых ракет, противовоздушная оборона страны окажется абсолютно бесполезна против таких снарядов. Аналогичного мнения придерживается и заместитель министра обороны США по вопросам исследований Майкл Гриффин. Во время выступления в конгрессе он отмечал, что сейчас им нечем защищаться от современных систем Москвы и Пекина. Таким образом, существует реальная проблема по введению в эксплуатацию гиперзвукового оружия, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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