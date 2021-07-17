 

Мурашко рассказал, что делать при повышенной температуре больше суток после прививки

17.07.2021, 11:28, Разное
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Михаил Мурашко объяснил, что нужно делать, если температура тела после прививки от COVID-19 держится больше суток. Он заявил, что такой симптом является поводом для обращения к врачу.
Не имеет значения, на сколько сильно повышена температура. По словам Мурашко, после вакцинации могут давать о себе знать аллергические реакции, но эти случаи являются единичными. В целом, все применяемые на сегодняшний день препараты переносятся россиянами хорошо.

В период присутствия высокого риска заражения вакцинацию нужно проходить через полгода после первых прививок или же перенесенной болезни. Для соответствующей процедуры подойдут все препараты, разрешенные в РФ. Мурашко порекомендовал доверить выбор вакцины лечащему врачу.

В РФ постепенно растут темпы вакцинации. В некоторые дни прививки около миллиона человек делают инъекции. Каждую неделю в данном плане наблюдается прирост. В последнее время показатель тех, кто уже успел вакцинироваться, вырос в два раза.

Напомним, что 18 января в российских регионах стартовала массовая вакцинация людей, которые старше 18 лет. В РФ имеются четыре вакцины отечественной разработки, пишет портал «Политэксперт».



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