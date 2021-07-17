 

“Единая Россия” запустила интернет-портал для сбора предложений в свою программу

17.07.2021, 11:22, Разное
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Секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак считает, что с таким образом программа станет по-настоящему народной. По его словам, партия получит множество мнений и сможет лучше понять ожидания избирателей. Политик пообещал, что будут внимательно проанализированы все идеи и замечания, ни одно предложение не оставят без внимания.

Чтобы принять участие в формировании народной программы, необходимо перейти на сайт np.er.ru. Здесь можно не только внести предложения, но и пройти анкетирование и выбрать наиболее важные направления для решения актуальных задач региона. Также доступен и офлайн-формат – заполнить анкету в региональной общественной приемной партии или у депутата округа.

Помимо этого “Единая Россия” проводит в каждом регионе экспертные обсуждения, в которых принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, общественных организаций и органов власти. Например, уже прошла стратегическая сессия по поддержке людей с инвалидностью.

Напомним, 19 июня состоялся съезд “Единой России”. Тогда были утверждены проект программы и список кандидатов партии на выборы в Государственную Думу в этом году. Кстати, в предварительном голосовании “ЕР” приняли участие свыше 12 миллионов человек.



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