“Единая Россия” запустила интернет-портал для сбора предложений в свою программу

Секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак считает, что с таким образом программа станет по-настоящему народной. По его словам, партия получит множество мнений и сможет лучше понять ожидания избирателей. Политик пообещал, что будут внимательно проанализированы все идеи и замечания, ни одно предложение не оставят без внимания.

Чтобы принять участие в формировании народной программы, необходимо перейти на сайт np.er.ru. Здесь можно не только внести предложения, но и пройти анкетирование и выбрать наиболее важные направления для решения актуальных задач региона. Также доступен и офлайн-формат – заполнить анкету в региональной общественной приемной партии или у депутата округа.

Помимо этого “Единая Россия” проводит в каждом регионе экспертные обсуждения, в которых принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, общественных организаций и органов власти. Например, уже прошла стратегическая сессия по поддержке людей с инвалидностью.

Напомним, 19 июня состоялся съезд “Единой России”. Тогда были утверждены проект программы и список кандидатов партии на выборы в Государственную Думу в этом году. Кстати, в предварительном голосовании “ЕР” приняли участие свыше 12 миллионов человек.