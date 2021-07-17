 

Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID

17.07.2021, 11:16, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы исключить дефицит препаратов в регионах, информирует пресс-служба правительства.

«На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Михаил Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Глава правительства подчеркнул, что надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения. В связи с этим руководителям регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за тем, чтобы граждане и организации соблюдали требования Роспотребнадзора.

Ранее из-за дефицита препаратов в Удмуртии приостановили вакцинацию населения от COVID-19, поскольку темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины.

Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России, заявив, что, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются.

С нехваткой вакцины «КовиВак» столкнулись в Москве. Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. На следующий день, 11 июля, вакцина закончилась, отмечая, что ожидается поставка от Минздрава России. Впервые же препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах дефицита вакцины «КовиВак».



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