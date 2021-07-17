 

ЕР запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу

17.07.2021, 11:16, Новости дня
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Партия «Единая Россия» (ЕР) запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу, каждый житель страны может внести свою инициативу и стать соавтором. Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами: первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни, каждый из них отражает наиболее важные направления; второй способ – направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной ЕР или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин. 

Кроме этого, партия проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты. 

Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу – по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. 

В частности, прозвучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей маткапитала и другие.

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.



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