Мнение: США осудили расстрел талибами афганских коммандос

США официально осудили расстрел талибами 22 солдат и офицеров афганского спецназа, которые пытались сдаться в плен Талибану. Эпизод произошел 16 июня этого года в в Давлат-Абаде, провинции Фарьяб (городок недалеко от границы с Туркменией), где продолжаются активные боестолкновения афганской армии с боевиками Талибана, которые пытаются захватить столицу провинции.

Талибы их брать в плен отказались и расстреляли на том основании, что они прислуживали американцам (большая часть таких спецназов обучалась и готовилась американцами, они также являются одними из наиболее боеспособных подразделений афганской армии, которые периодически давали прикурить талибам)..

Весьма демонстративная жестокость на фоне мягких условий для обычных солдат и полицейских, которым даже дают деньги на дорогу домой. Данный расстрел прозрачно намекает, как именно Талибан намерен обращаться с теми, кто активно прислуживал США в годы оккупации. Собственно, на этом примере можете оценить мотивацию жалоб переводчиков и добровольных помощников США в Афганистане, которые требуют, чтобы их эвакуировали из страны.

С другой стороны, Талибан обычно берет ответственность за такие акты насилия и вплетает их в свою пропаганду. В данном же случае он свою причастность официально отрицает, хотя на видео действительно можно увидеть сдающихся военных и боевиков Талибана.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты осуждают убийство группировкой «Талибан» афганских коммандос, добавив, что нет никаких сомнений в том, что кадры, распространенные СМИ, были подлинными.

Ранее в тот день телеканал CNN разместил видео, на котором якобы боевики Талибана казнили 22 бойцов афганского спецназа. Сообщается, что убийство произошло 16 июня в провинции Фарьяб, на севере страны, недалеко от Туркменистана.

Между тем талибы отрицают казнь спецназовцев.

“Видео – в котором, я бы сказал, у нас нет никаких оснований сомневаться – показаны ужасающие сцены убийства – в данном случае – именно убийства невооруженных людей, что является зверским актом, возмутительным зрелищем и, конечно же, мы осуждаем это”, – сказал Прайс.

В Афганистане, на фоне того что международные войска постепенно выводятся из страны, наблюдается всплеск насилия со стороны талибов,.

Вывод войск был одним из пунктов соглашения, достигнутого между Талибаном и США в Дохе в феврале прошлого года. В начале июля Пентагон заявил, что США вывели из Афганистана более 95% американского военного персонала и техники.

Снимок с экрана: боевики Талибана казнили 22 афганских коммандос, пытавшихся сдаться – CNN

Между тем, президент Джо Байден встретится с бывшим командующим войсками США в Афганистане генералом Скоттом Миллером, чтобы поблагодарить его за его службу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Миллер был командующим войсками США в Афганистане с сентября 2018 года, что сделало его самым долговременным командующим за 20-летнее присутствие США в Афганистане.

«Сегодня президент встретится с генералом Миллером, чтобы поблагодарить генерала за его выдающуюся службу в Афганистане», – сказала Псаки в среду. «В качестве последнего командира миссии «Решительная поддержка» генерал Миллер курировал подавляющую часть нашего вывода из Афганистана, что является особенно уязвимым периодом для наших войск».

На прошлой неделе Миллер ушел со своего поста и передал управление американскими войсками в Афганистане главе Центрального командования США (CENTCOM) Фрэнку Маккензи.

Ранее на этой неделе CENTCOM заявил, что процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95 процентов. Ожидается, что весь процесс завершится к 31 августа.

Поскольку силы США и НАТО уходят из страны, Талибан усиливает свои атаки на афганские правительственные силы, Вывод иностранных войск из Афганистана был одним из пунктов, согласованных между Талибаном и США в Дохе в феврале прошлого года.

http://perevodika.ru/articles/1211752.html – цинк

Само видео с расстрелом.

А вот здесь результаты – https://twitter.com/Morteza76777/status/1416074721066631177 (осторожно, видео с покойниками 18+)

Согласно свидетельствам очевидцев, 16 июня группа коммандос при поддержке легкой бронетехники зашла в город, где завязался бой с боевиками талибов, которые имели численное преимущество.

После 2,5 часов боя, у коммандос начали заканчиваться боеприпасы, а запросы о помощи и подкреплениях остались без ответа. Также были проигнорированы просьбы оказать поддержку с воздуха.

Будчи окруженными в районе рынка, коммандос по мере исчерпания боеприпасов решили сдаться, но талибы окружили их и перестреляли, после чего обобрали трупы, дополнив ранее захваченные в городе трофеи.

По одной из версий, расстрел могли осуществлять иностранные наемники воюющие за талибов.

Отец одного из убитых коммандос (отставной генерал афганской армии) заявил, что их фактически бросили, а талибы в городе заранее знали об операции, ввиду чего вся группа шла в расставленную ловушку, где они не могли рассчитывать на какую-либо помощь и поддержку.

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