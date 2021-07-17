Приперли к шведской стенке

Древесина с самой большой незаконной рубки леса в РФ уходила ведущему мировому производителю мебели – IKEA. Рассказываем, как.



Место незаконной вырубки леса в Иркутской области. Фото предоставлено Earthsight

Расследование, проведенное организацией Earthsight, выявило самую большую незаконную (что подтверждается многочисленными решениями арбитражных судов) рубку леса в истории России. Она находится в Иркутской области. Ее площадь — порядка 15 000 гектаров. Это 21 000 футбольных полей.

15 июля публикации об этой рубке выйдут в ведущих европейских СМИ, в том числе в Германии и Великобритании. Потому что скандал — международный: покупателем сомнительной иркутской древесины оказался крупнейший мировой производитель и ритейлер мебели — IKEA.

На фоне скандала особенно интересно, что бенефициар рубки — рядовой депутат иркутского Законодательного собрания Евгений Бакуров. Человек широкой российской публике неизвестный. Леса вырубались под предлогом «ухода» за ними. Впоследствии суды признавали разрешения на рубку незаконными.

В интервью «Новой газете» один из участников расследования, независимый эксперт в области устойчивого лесопользования Денис Смирнов, рассказывает, как осуществлялись «бакуровские рубки», как иркутские чиновники им способствовали, и по каким схемам вагоны сомнительной древесины уходили на европейский рынок.

«Санитар» играет с прокурором

— В своем расследовании вы рассказываете о санитарных рубках леса, которые ведут компании депутата Бакурова. Санитарные рубки, казалось бы, — это то, что нужно лесу. Что с ними не так?

— Когда говоришь о санитарных рубках с людьми, близкими к лесному хозяйству, сразу появляется недоверие или улыбка. Потому что в теории они предполагают вырубку погибших и больных деревьев, но в современных российских реалиях это невыгодно, и на практике в последние 20 лет санитарные рубки леса в РФ — это лишь способ заготовки ценной древесины в тех местах, где промышленные рубки либо запрещены, либо ограничены, в том числе на особо охраняемых природных территориях и в защитных лесах.

То есть в большинстве случаев назначение санитарной рубки — это способ обойти запреты.

Санрубки — ухудшенный вариант промышленных рубок: для последних хотя бы установлена максимальная площадь лесосеки — 50 га (при проведении сплошных рубок. — Ред.). В рамках же санитарных рубок эта площадь не ограничена.

Денис Смирнов. Фото Елизавета Антонова

На Иркутскую область приходится около 12% древесины, заготовленной в РФ по санрубкам за последние 10 лет. В отдельные годы этот показатель достигал 17%. То есть Иркутская область — регион-лидер.

И, наверное, неслучайно, самое громкое уголовное дело в российском лесном хозяйстве связано именно с Иркутской областью: с необоснованно назначенной санитарной рубкой в заказнике «Туколонь», в рамках которого были задержаны высокопоставленные чиновники, включая бывшего министра лесного комплекса области Сергея Шеверду.

Герой расследования, депутат Евгений Бакуров, занялся санитарными рубками еще в «нулевых» годах. И широко развернулся, достигнув пика в 2019 году, когда его компании, по нашей оценке, вырубили около трети от площади санрубок в регионе. Причем сами договоры его компаний с министерством лесного комплекса (оно же — Агентство лесного хозяйства Иркутской области до июня 2016 г. — Ред.) об аренде лесных участков вообще не предусматривали санитарных рубок в защитных лесах: там была предусмотрена заготовка менее 40 тысяч кубометров древесины, главным образом при рубках ухода. Однако после заключения договоров проворачивался трюк: подписывались дополнительные соглашения, позволяющие вырубать уже сотни тысяч кубометров в ходе санитарных рубок. По четырнадцати допсоглашениям в защитных лесах было разрешено заготавливать более 700 000 кубов древесины. 40 тысяч и 700 тысяч — чувствуете разницу? И у нас есть все основания полагать, что и эта цифра не окончательная.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Евгений Викторович Бакуров родился 22 июня 1977 года в поселке Корнилово Ужурского района Красноярского края. Среднюю школу он окончил в Северобайкальске. В 1999 году получил диплом Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».

По данным «СПАРК-Интерфакс», Бакуров является единственным участником девяти обществ с ограниченной ответственностью, занимающих видное положение в лесопромышленном секторе Иркутской области, в том числе ООО «Ангри», ООО «Вилис», ООО «Вертикаль-Б» и др. В шести из них занимает пост генерального директора.

Помимо прочего, он возглавляет Ассоциацию лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области (в ассоциацию входят в основном контролируемые господином Бакуровым лица) и имеет статус индивидуального предпринимателя. Является депутатом Заксобрания Иркутской области с 2018 года. Представляет партию «Гражданская платформа».

Согласно официальным сведениям о доходах депутатов Заксобрания Иркутской области, за 2020 год господин Бакуров заработал 78,3 млн рублей, а в 2019 — 365 млн (44-е место в рейтинге Forbes «Власть и деньги»).

За последние пять лет чистая прибыль его компаний составила 86 404 000 рублей, из них 56 274 000 — в 2020 году.

Он имеет в личной собственности 70 земельных участков общей площадью более 88,3 гектара, «Ниву» 1990 года выпуска, несколько грузовиков и тракторов, маломерные суда, а также вертолет Westland Helicopters Ltd Gazelle AH.MK1 (гражданская версия французского многоцелевого геликоптера, применявшегося в качестве противотанкового и военно-транспортного).

Бакуров финансировал избирательную кампанию действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщали «Важные истории», связанные с Бакуровым предприятия «Ангри», «Экспортлес» и «Капель» перечислили в выборный фонд 12 млн рублей.

Денис Коротков Катерина Рукавцова

Евгений Бакуров

В этой схеме, на мой взгляд, масса нарушений. Во-первых, законодательства о защите конкуренции: во время проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка всем участникам должна быть предоставлена полная информация об объекте, включая допустимый объем заготовки. Здесь же получается, что на аукцион выставляется, скажем так, картина малоизвестного художника, а затем победителю, в качестве приятного бонуса, дается еще полотно Репина. Второе нарушение — в том, что санитарные рубки в большинстве известных нам случаев назначались без проведения необходимого лесопатологического обследования. То есть специалисты-лесопатологи не выезжали в лес, не определяли состояние деревьев, не определяли границ поврежденных или больных участков, не давали заключения о том, необходимы ли там санитарные рубки. И, возможно, самое главное, — когда мы приехали на деляны и обследовали их, выяснилось, что лес не нуждался в санитарных рубках. Это был нормальный здоровый лес без сколько-нибудь значимого количества ослабленных и усыхающих деревьев.

Куча порубочных остатков, сдвинутая к стене леса, на сплошной «санитарной» рубке (2020) в аренде ООО «ДипФорест» №91-295/11 04.08.2011. Фото предоставлено Earthsight

В одном случае, когда акты лесопатологического обследования все-таки были сделаны, выяснилось, что их делали, не выходя из офиса: бывший начальник Усть-Удинского лесничества Юрий Титов был приговорен за это к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Он сфальсифицировал акты лесопатологического обследования, согласно которым леса якобы были поражены грибными болезнями и стволовой гнилью и нуждались в проведении сплошных санитарных рубок на площади 120 гектаров. На основании этих актов одна из компаний Бакурова — ООО «ДипФорест» — вырубила 83 гектара леса. Уже постфактум официально проведенное специалистами обследование показало, что оснований для санитарной рубки не было.

Ущерб, оцененный в 13 млн рублей, по моему мнению, выглядит заниженным. Для сравнения — ущерб от незаконной санитарной рубки в заказнике «Туколонь» площадью 120 гектаров составил 748 млн рублей.

— И выгодоприобретатели одобренной Титовым рубки, сами лесозаготовители, никакой ответственности не понесли?

— Никакой. Абсолютно.

— Правоохранительные и надзорные органы вообще хоть как-то реагировали на бакуровские рубки?

— Областная и природоохранная прокуратуры, начиная с 2014 года и по 2021-й, вполне успешно оспаривали законность дополнительных соглашений, увеличивающих объем рубок, главным образом, за счет незаконно назначенных санитарных рубок. Но ирония в том, что оспаривали их не сразу после заключения, а спустя два-три года, и за это время компании успевали «освоить» больший, а чаще всего весь, объем санитарных рубок.

Более того, пока прокуратура эти допсоглашения оспаривала заключались новые.

Это выглядит, скорее, как игра между надзорными органами и лесорубами. Одним нужно было заготовить древесину, и они ее заготавливали. Другим нужно было показать, что они осуществляют надзор,

и формально они это показывали — выигрывали иски и выпускали пресс-релизы о борьбе с мошенническим лесопользованием.

Рассмотрение дел в арбитражных судах само по себе также не останавливало рубок. Процессы в отношении компаний Бакурова растягивались в среднем на четыре месяца. И компании имели возможность продолжать рубки все это время. Лишь в трех судебных разбирательствах из одиннадцати прокуратура ходатайствовала о применении обеспечительных мер в виде запрета на заготовку древесины. И только в двух случаях эти обеспечительные меры были приняты.

Но и это не конец: после решения суда об отмене дополнительных соглашений, разрешающих увеличить объемы заготовки, у компаний Бакурова оставалась возможность подать апелляцию. Ее рассмотрение также занимало порядка четырех месяцев. То есть дополнительные восемь месяцев лесорубы для себя выигрывали чисто на судах. Анализ спутниковых снимков показал, что только в 2019 году и 2020-м за время рассмотрения апелляционных жалоб лесорубы прошли «санитарными» рубками свыше полутысячи гектаров леса.

Все это позволяет говорить о том, что господин Бакуров и его компании чувствовали себя настоящими хозяевами в лесу и не беспокоились о каких-либо последствиях.

В этом свете интересно, что в конце прошлого года инвестпроект компании Бакурова ООО «Ангри», предусматривающий переработку 442,3 тысяч кубометров древесины, был включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных. Сообщалось, что в министерстве лесного комплекса идет работа по формированию лесных участков, которые будут переданы без аукциона трем иркутским компаниям, которые вошли в перечень Минпромторга.

— Две остальные компании не бакуровские?

— Нет, хотя они также базируются в Братске.

За копейки

— Сколько гектаров леса было пройдено бакуровскими санитарными рубками?

— Около 15 тысяч гектаров за период с 2009 по 2020 год. Это 21 428 футбольных полей.

Больше территории национального парка «Лосиный остров». Причем нами были найдены сплошные рубки площадью в 200–300 гектаров. Особенно циничным выглядит проведение сплошных рубок в водоохранных зонах вдоль побережья Братского водохранилища, где древостой вырубался полностью до границы безлесной полосы берега. По нашим оценкам, в ходе этих рубок могло быть незаконно заготовлено около 2 млн кубометров древесины. Сделать точную оценку суммы ущерба сейчас нельзя, но понятно, что это десятки млрд рублей.

Погрузочная площадка на береговой полосе Братского водохранилища, используемая для транспортировки древесины ООО «Калинов мост». Фото предоставлено Earthsight

— А сколько сам Бакуров платил за аренду лесных участков?

— В своем прошлогоднем интервью, оценивая убытки, которые якобы несет государство в результате ограничений на проведение санитарных рубок в Иркутской области, депутат Бакуров утверждал, что средняя арендная плата составляет 100 руб. за кубометр расчетной лесосеки. Однако в материалах судебных дел есть информация по четырем дополнительным соглашениям, разрешавшим его компаниям санитарные рубки общим объемом 139,5 тысяч кубометров древесины.

Там плата за кубометр колебалась от 5,51 до 17,46 руб., а средневзвешенная плата составила 7,45 руб. за куб.

Еще по двум дополнительным соглашениям, где две трети объемов составляла древесина от санитарных рубок, средняя арендная плата составила 24,05 руб. и 39,41 руб. за кубометр ликвидной древесины.

Для сравнения, по результатам проведенных в 2020 году в Иркутской области аукционов на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений средняя стоимость одного кубометра древесины составила 809 руб.

Столь символический размер платы для компаний Бакурова был обусловлен применением понижающего коэффициента для ставок платы за заготавливаемую в ходе санитарных рубок древесину в совокупности с изначально низкими ставками платы за заготовку древесины в арендных участках. Но даже если взять за основу названную им самим среднюю стоимость кубометра, то получится, что его компании недоплачивали государству от 60 до 95% стоимости заготовленной древесины.

IKEA. Сбой?

— Куда Бакуров продавал иркутские леса?

— Конечно, в первую очередь, в Китай, который является самым популярным направлением для экспорта древесины из Восточной Сибири. Бакуров входит в число крупнейших иркутских поставщиков кругляка на китайский рынок — тарифная квота связанных с ним компаний ООО «ЭкспортЛес» и ООО «Ангри» на вывоз сосны обыкновенной в 2020 году составила почти 1,1 млн кубометров. В то же время, значительная часть его древесины продавалась на внутреннем рынке. По данным государственной системы «ЛесЕГАИС», в 2018–2021 гг. аффилированное с Бакуровым ООО «Капель» поставляло древесину пятидесяти российским компаниям, включая четырнадцать, имеющих сертификаты FSC и PEFC (международные системы добровольной лесной сертификации. — Ред.). Среди них ведущие деревообработчики региона: АО «Группа «Илим», ООО «Илим Тимбер», ООО «ДеКом», ООО «ТМ «Байкал», ООО «Лесобалт». По этим цепочкам древесина с сомнительных санитарных рубок могла попадать в страны ЕС, Великобританию, Японию.

Сразу три сложных цепочки привели нас к крупнейшему мировому ритейлеру — IKEA.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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