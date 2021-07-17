Ученые назвали вероятную причину алкоголизма

Ученые после проведения исследования назвали еще одну вероятную причину алкоголизма. По их словам, на формирование данной пагубной привычки может влиять чувствительность к стрессу.

На взрослой жизни человека серьезно отражаются детские травмы. Некоторые люди на фоне них начинают распивать спиртное, но не все сталкиваются с зависимостями. Американские специалисты решили проверить, почему так происходит. В основе гиперчувствительности к неопределенным угрозам находится эндофенотип AUD. По словам авторов научной работы, он способен помочь уточнить причины появления алкогольной зависимости. Исследователи изучили интерактивные и уникальные эффекты ELA, которые были сопоставлены с U-угрозами.

В научной работе принял участие 131 человек. Испытуемым предложили выполнить задачу, во время которой они получали удар током. Ученые для распознания реакции фиксировали подергивание глаз. Кроме того, участники исследования заполнили анкету, где рассказали о наличии тревожности и депрессии, а также употреблении алкоголя.

Результаты научной работы продемонстрировали позитивную связь между ELA и более высоким уровнем проблемного употребления алкоголя. При этом присутствовали высокие уровни реактивности неопределенной угрозы.

Источник: www.medikforum.ru