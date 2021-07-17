 

Ученые из США зафиксировали недостаток кукурузы и сои в стране

17.07.2021, 10:34, Разное
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Учёные из Университета Иллинойса в США обнаружили недостаток кукурузы и сои в стране из-за погодных условий. Выведенные селекционерами сорта для экстремальных температур снизили свои показатели урожайности.
Из-за изменений климата селекционерам пришлось выводить особые сорта кукурузы и сои, которые могут противостоять жарким погодным условиям и отсутствию необходимого количества осадков. Это позволило повысить урожайность более чем на 30%, но недочёт нового метода появился при нормализации температуры окружающей среды и погодных явлений. Как отметил ведущий автор исследования Чэнчжэн Ю, в идеальных условиях новая кукуруза и соя демонстрируют снижение урожайности. Таким образом, существует риск дефицита этих сельскохозяйственных культур, если глобальное потепление перестанет стремительно досаждать Земле.

Трудность заключается и в том, что даже в случае повышение температуры и снижения осадков, сохраняется вероятность нормализации погодных условий. Таким образом, кукуруза и соя, которые могут выжить и давать урожай в самых суровых регионах страны, совершенно бесполезны при идеальных условиях. Эксперты уже сейчас передали данные селекционерам и поставили задачу, вывести такой сорт кукурузы и сои, который сможет демонстрировать необходимый уровень урожайности при любых климатических изменениях.

Источник: rossaprimavera.ru



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