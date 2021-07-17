 

Недорогой Huawei Maimang 10SE получит тройную камеру, 5000 мА·ч и Snapdragon 480 5G

17.07.2021, 10:34, Разное
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Свой очередной смартфон недорогого сегмента готовится вывести на рынок компания Huawei. Maimang 10SE получит тройной блок основной камеры, батарею на 5000 мА·ч и Snapdragon 480 5G.
После отделения суббренда Honor китайская компания Huawei продолжает создавать высококачественные смартфоны. Из-за санкционных мер она не может использовать многие из сервисов и комплектующих. Однако ее новый бюджетный аппарат с названием Maimang 10SE оснащен однокристальной мобильной платформой от Qualcomm. Snapdragon 480 поддерживает работу в сетях пятого поколения и является достаточно мощным, продуктивным и быстрым.

Официальная презентация Huawei Maimang 10SE намечена на 19 июля. Однако уже сейчас фото грядущей новинки появились в интернете. На снимках видно, что блок основной камеры состоит из трёх объективов с разрешением с 2, 2 и 13 миллионов пикселей. Фронтальный фото-видео-датчик в вырезе в правой половине дисплейной панели вверху 8-мегапиксельный.

6,5-дюймовый дисплей выполнен по технологии IPS и поддерживает частоту обновления изображения на экране до 60 Герц. Сканер отпечатков пальцев производитель разместил на боковой грани. Автономную работу бюджетного устройства обеспечивает вместительный аккумулятор на 5 тысяч мА·ч, зарядить который можно через 22,5-ваттную зарядку.

Источник: www.ixbt.com



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