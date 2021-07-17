 

Эксперт Евсеев: США ломают судебную систему Украины руками Зеленского

17.07.2021, 10:28, Разное
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В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого. На днях же Верховный суд страны признал этот указ главы государства незаконным. В решении отмечается, что украинский лидер нарушил гарантии независимости и неприкосновенности судей. Согласно законодательству, президент не может увольнять главу КСУ, это могут сделать только судьи органа.

По мнению Владимира Евсеева, США хотят оказывать на Украину еще большее влияние, поэтому “ломают судебную систему руками Зеленского”. Замдиректора Института стран СНГ отметил, что не так давно иностранцы получили решающий голос при назначении судей в Незалежной. Теперь же американцы предприняли следующий шаг в борьбе с Конституционным судом, считает эксперт.

Кстати, в офисе Зеленского заявили, что глава КСУ, несмотря на решение Верховного суда, не вернется на свою должность. Также там отметили, что у президента есть 30 дней, чтобы обжаловать постановление.

Напомним, ранее директор “Киевского центра политических исследований и конфликтологии”, политолог Михаил Погребинский
рассказал о взаимоотношениях Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. По словам эксперта, канцлер Германии знает о недоговороспособности президента Украины.



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