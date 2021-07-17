 

СМИ Греции: Преемник Меркель положит конец Евросоюзу

17.07.2021, 10:28, Разное
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Основным претендентом на должность федерального канцлера ФРГ является Армин Лашет, возглавляющий правящий Христианско-демократический союз (ХДС). В Германии место канцлера традиционно предлагают председателю правящей партии.

Греческий публицист Микелис Хатцигакис опасается, что выбранный Лашетом политический курс окажет существенное влияние не только на Германию, но и на весь Евросоюз. Об этом он написал в своем материале для греческого издания To Vima. Специалист прогнозирует, что он может положить конец объединению в его нынешнем виде. Хатцигакис считает, что предстоящие немецкие выборы станут для ЕС “моментом истины”, который определит его дальнейшее будущее.

Эксперт сравнил Евросоюз с римским богом Янусом, который покровительствовал всем начинаниям и завершениям. По мнению Хатцигакиса, у ЕС, подобно Янусу, есть два “лица” одно из которых смотрит в прошлое, другое – в будущее. Первое лицо символизирует европейские единство и согласие, благодаря которым страны-члены объединения помогают друг другу несмотря на все различия и выручают нуждающихся участников. Второе же лицо является воплощением жесткости по отношению к “провинившимся”, в том числе – отстающим странам.

Публицист отмечает, что Армин Лашет является сторонником второго пути и призывает освободить одни страны Евросоюза от долговых обязательств других, сбросив тем самым “балласт” из государств со слабой экономикой. Микелис Хатцигакис уверен, что это приведёт к увеличению разрыва между северными и южными странами ЕС и поставит объединение перед сложным выбором: либо продолжить интеграцию, либо развалиться до состояния хрупкого торгово-экономического союза.



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