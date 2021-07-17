 

В ДНР нашли подтверждение версии теракта на газопроводе

17.07.2021, 10:22, Новости дня
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В Донецке на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, что указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«В ходе предварительного исследования места инцидента было найдено оборудование, указывающее на то, что взрыв произошел в результате намеренной террористической атаки со стороны Украины», – цитирует РИА «Новости» Никанорову.

По ее словам, «это преступление напрямую нарушает все достигнутые на минской площадке договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня».

Ранее в ДНР сообщили, что взрыв прогремел около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.

Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.



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