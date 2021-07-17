В результате ДТП в Киевской области пострадало четыре человека, в том числе двое детей – полиция

Авария произошла неподалеку об Белой Церкви.

“По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель, а также его жена, девятилетняя дочь и пятилетний сын получили телесные повреждения”, – говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры госпитализированы с травмами разной степени тяжести. У 33-летней женщины – перелом ребер, у детей – закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

“По результатам исследования, признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не обнаружено”, – говорится в сообщении.

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Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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