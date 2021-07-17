 

УЕФА “любезно” отправил российское СМИ в УАФ по поводу лозунгов на форме украинских клубов

17.07.2021, 9:44, Новости дня
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В пресс-службе футбольного Союза отметили, что это “внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги”.

Отвечая на запрос “РИА Новости” об эмблеме и лозунгах на спортивной форме украинских команд, российское агентство “любезно направили” в УАФ.

Как написала “Трибуна” 16 июля, в регламент УПЛ на сезон 2021/22 добавили обязательство каждому футбольному клубу нанести на форму большую эмблему УАФ с надписями “Слава Украине” и “Героям Слава!”. Президент УАФ Андрей Павелко сообщал, что большой герб УАФ с картой и лозунги также будут на форме рефери, игроков Профессиональной футбольной лиги и женских команд.

Контекст:

Контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” также были размещены на форме сборной Украины на Евро 2020.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. На форму жаловались представители России. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявлял, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”, 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины.

11 июня переговоры завершились. Павелко заявил о “победном компромиссе”, а представитель УЕФА в комментарии российскому “РИА Новости” сказал, что УАФ попросили прикрыть фразу “Героям слава!” и что выполнение украинскими футболистами этого требования “будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире”.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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