 

Гибридный Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выходит на рынок

17.07.2021, 9:42, Новости дня
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Японская компания Mitsubishi представила для рынка Австралии новый гибридный автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross 2022.

Официальный выход на рынок состоится уже к августу текущего года. Вместе с тем покупателям предложат три комплектации, в каждой из которых применили 2,4-литровый бензиновый мотор на 126 л.с. Кроме того, автомобиль параллельно оснащается электрической установкой с мощностью от 80 до 93 л.с. Во всех версиях запас хода на электротяге достигает 55 километров.

Водитель гибридной новинки сможет выбрать режим между предложенными EV, Series Hybrid и Parallel Hybrid, имеющими разные параметры производительности. В минимальной комплектации приобрести гибридный автомобиль можно от 46,4 тысяч австралийских долларов.



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