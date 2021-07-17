Гибридный Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выходит на рынок

Японская компания Mitsubishi представила для рынка Австралии новый гибридный автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross 2022.

Официальный выход на рынок состоится уже к августу текущего года. Вместе с тем покупателям предложат три комплектации, в каждой из которых применили 2,4-литровый бензиновый мотор на 126 л.с. Кроме того, автомобиль параллельно оснащается электрической установкой с мощностью от 80 до 93 л.с. Во всех версиях запас хода на электротяге достигает 55 километров.

Водитель гибридной новинки сможет выбрать режим между предложенными EV, Series Hybrid и Parallel Hybrid, имеющими разные параметры производительности. В минимальной комплектации приобрести гибридный автомобиль можно от 46,4 тысяч австралийских долларов.