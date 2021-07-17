Компания BMW опубликовала видео с прототипом седана BMW 7-Series из 90-х

Баварская марка BMW показала запись, на которой изображен прототип модели ZBF-7e 1996 года выпуска.

Особенностью данного экземпляра является то, что автомобиль выступал в качестве предшественника для современного исполнения 7-Series. Прототип продемонстрировал ряд серьезных решений, которые нашли отражение в серийной модификации автомобиля.

Некоторые из предложенных изменений в прототипе остаются актуальными и на сегодняшний день. В частности, теперь актуален единый блок мультимедийного комплекса, а также расширенная приборная панель с дефлекторами. Причины отказа от серийного выпуска прототипа пока неизвестны, но эксперты уверены, что предложенный экземпляр смог бы проявить достаточно высокий интерес у публики.