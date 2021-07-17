 

Появились изображения обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLE

17.07.2021, 9:42, Новости дня
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В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера Mercedes-Benz GLE, который пережил этап рестайлинга.

В частности, актуальное исполнение паркетника продается с 2018 года, тогда как теперь доступные шпионские изображения более современного автомобиля. Передняя часть кузова станет более продвинутой, о чем свидетельствует бампер, светодиодная оптика и вставки на кузове. Задние фонари также получили обновление, однако их попытались скрыть плотной защитной пленкой.

Пока в компании не называют сроков выхода автомобиля, а также технических параметров, но специалисты приписывают кроссоверу Mercedes-Benz GLE увеличенную производительность. Кроме того, инсайдеры уверены, что выход модели состоится до конца следующего года.



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