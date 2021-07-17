 

Хирург Волков объяснил, как коронавирус влияет на сердце в жару

17.07.2021, 9:40, Разное
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Хирург Сергей Волков в ходе интервью подробно объяснил, как коронавирус в жаркие дни влияет на сердце. По его словам, при COVID-19, прежде всего, оказывается негативное воздействие на легкие. Однако сама по себе инфекция формирует дополнительную нагрузку для сердечно-сосудистой системы.
Если у человека имеются предпосылки к развитию сердечных патологий, то на фоне присутствия вируса в организме орган начинает работать на максимальных оборотах. Когда организм борется с высокой температурой, сердца испытывает перегрузку.

На сегодняшний день негативно на работе органа сказываются высокие температуры, установившиеся в Москве и других российских регионах. Жара заставляет сердце работать более усиленно. Изначально доктор посоветовал всем прекратить заниматься самолечением, если имеются проблемы со здоровьем. Когда определенное лечение уже выписано, следует внимательно относиться к приему лекарств.

Волков настоятельно порекомендовал обратиться к врачу, если человек начинает ощущать собственное сердцебиение или же чувствовать, что орган начал функционировать по-другому. Без предварительной медконсультации можно только начать употреблять больше жидкости. В летний период количество выпиваемой воды должно составлять три литра в день.

Источник: radiokp.ru



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