Китайские эксперты описали симптомы обезвоживания из-за жары

Китайские эксперты описали первые симптомы лёгкого обезвоживания из-за жары. Это поможет людям самостоятельно определить, когда необходимо выпить стакан обычной воды.

Первый и самый очевидный симптом – жажда. Если она появилась, то медики настоятельно не рекомендуют её игнорировать. Несмотря на это, организм не всегда сигнализирует о недостатке жидкости именно таким образом. Появление сухости во рту или неприятного запаха тоже говорят об обезвоживании. В этом случае всего стакан воды поможет исправить ситуацию и избавить от неприятных последствий. Ещё менее очевидным фактом являются судороги. Часто их испытывают спортсмены во время тренировок, но вот если такое случилось просто на улице без видомых причин, то боль в мышцах может говорить о необходимости выпить немного пресной воды.

В случае, когда человек плотно поел, но встав из-за стола испытывает чувство голода, можно смело утверждать о недостатке жидкости в организме. Подобный обман происходит из-за того, что за жажду и голод отвечает один и тот же отдел головного мозга, и он может иногда давать ложные сигналы. Часто людей на жаре мучает головная боль. Это может быть симптомом теплового или солнечного удара, но также говорит о первой стадии обезвоживания. Эксперты рекомендуют при появлении неприятных ощущений выпить немного воды, чтобы облегчить боль. Если же она не проходит, то это повод обратиться за помощью.

Источник: inosmi.ru