Курбан Омаров после расставания с Бородиной рассказал о повышенном внимании девушек

Бизнесмен Курбан Омаров после расставания с ведущей Ксенией Бородиной пожаловался на повышенное внимание со стороны девушек. В разделе «Истории» своего микроблога он решил показать, что пишут ему в директ представительницы прекрасного пола.

Несколько месяцев назад Курбан Омаров и Ксения Бородина решили развестись. Ведущая уже обратилась в соответствующие инстанции для оформления документов. На этот раз она решила окончательно расторгнуть свой второй по счету брак. Сейчас Курбан Омаров и Ксения Бородина отдыхают порознь. После расставания с супругой предприниматель начал более активно вести свой блог в социальной сети Instagram. К тому же резко активизировались его подписчицы.

В разделе «Истории» Курбан Омаров решил показать, что ему пишут некоторые поклонницы. Ряд сообщений являются откровенными. Многие признаются, что готовы стать избранницами бизнесмена. Омаров отметил, что, когда он был не свободен, подобных сообщений было очень мало.



Изображение взято с: Instagram @zimamoscow

Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина поженились в июле 2015 года. На тот момент ведущая уже ждала от бизнесмена дочь Теону. Бизнесмен является хорошим отцом, для него главным после развода является продолжение общения с ребенком.

Источник: www.instagram.com