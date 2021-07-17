Журналист Стешин: Зеленский вместо встречи с Путиным будет общаться с Шойгу

Накануне стало известно, что Сергей Шойгу обязал военных ознакомиться со статьей Владимира Путина “Об историческом единстве русских и украинцев”. Как заявил источник РБК в Минобороны, статью российского лидера включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки “из-за большого числа откликов в военной среде”.

Блогер и бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский заметил, что это известие совпало с визитом Сергея Шойгу в Южный военный округ, где глава Минобороны во время проверки столовой ростовской части пошутил по поводу отсутствия на столе сала. Как известно, с этим продуктом ассоциируются украинцы, как с водкой – русские.

Татарский считает, что Шойгу, заговорив о сале, подсознательно выразил тайную мысль о том, что готов воевать с украинцами. Похожее мнение и у журналиста Дмитрия Стешина.

“Зеленскому придется общаться не с Путиным, а с Шойгу. Все к тому и идет”, – написал корреспондент “Комсомольской правды” в телеграм-канале “Русский тарантасъ”.

Напомним, ранее Владимир Путин оценил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер считает, что ключевые вопросы о Незалежной решают не в Киеве, а в Вашингтоне, Париже и Берлине. При этом он не отказывается от переговоров с украинским коллегой, необходимо лишь определить темы встречи.