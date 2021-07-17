“Вместо диалога – давление”: Володин обвинил США в “имперских замашках”

Председатель ГД напомнил, что ровно 20 лет назад президент России Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. За эти годы взаимный товарооборот двух стран вырос в 14 раз, подчеркнул спикер.

Он отметил, что сегодня Китай – главный внешнеторговый партнер России. Страны успешно работают в ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, лидеры и главы правительств находятся в постоянном контакте, добавил Володин.

По его словам, у Россия и Китая близкие подходы к главным международным проблемам и принципиальным вопросам. “Это отношения нового типа между двумя супердержавами, построенные на принципах открытости, взаимного уважения, общих интересов”, – написал председатель ГД.

США и ряд других стран Запада стремятся помешать развитию России и Китая, установить однополярный мир и в своих попытках нарушают нормы международного права, вмешиваются в суверенные дела, сказал Володин.

“Вместо равноправия и справедливости — имперские замашки. Вместо диалога — давление. У них нет партнеров — только вассалы”, – констатировал спикер.

Володин уверен: развитие может строиться только на диалоге, уважении к другим странам, их традициям и менталитету, на обмене опытом. Отношения России и КНР – тому пример, считает спикер.

“Две сильные державы работают на взаимовыгодных условиях для благополучия граждан своих стран и развития государств”, – заключил председатель ГД.