 

Выявлено 15 случаев коронавируса у связанных с организацией Олимпиады людей в Японии

17.07.2021, 9:28, Новости дня
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По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио, объявил организационный комитет Олимпиады.

Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований, передает ТАСС.

В числе последних – человек, который стал первым инфицированным на территории Олимпийской деревни в Токио. Известно, что он был членом иностранной сборной, но не был спортсменом.

На данный момент коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран: его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

При этом ранее Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.



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