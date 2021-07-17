Электрический MINI Cooper SE появится в России

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17.07.2021, 8:48, Новости дня
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В скором времени на рынке РФ появится в продаже обновленный электрокар под названием MINI Cooper SE.

Предложенный экземпляр поступит на рынок к следующему году, однако в компании пока не готовы озвучивать стоимость модели. Вместе с тем в базовой комплектации электрическая новинка MINI Cooper SE доступна на европейском рынке по цене от 30 тысяч долларов. Вместе с тем европейские клиенты также могут рассчитывать на льготу, составляющую около 7,5 тысяч долларов.

Известно, что новый электрический кроссовер MINI Cooper SE оснащается силовой установкой с мощностью 181. На полном заряде батареи становится возможным преодолеть 180 километров. На разгон до сотни уходит около 6 секунд, что приравнивает автомобиль к более дорогим моделям.



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