Электрический MINI Cooper SE появится в России

В скором времени на рынке РФ появится в продаже обновленный электрокар под названием MINI Cooper SE.

Предложенный экземпляр поступит на рынок к следующему году, однако в компании пока не готовы озвучивать стоимость модели. Вместе с тем в базовой комплектации электрическая новинка MINI Cooper SE доступна на европейском рынке по цене от 30 тысяч долларов. Вместе с тем европейские клиенты также могут рассчитывать на льготу, составляющую около 7,5 тысяч долларов.

Известно, что новый электрический кроссовер MINI Cooper SE оснащается силовой установкой с мощностью 181. На полном заряде батареи становится возможным преодолеть 180 километров. На разгон до сотни уходит около 6 секунд, что приравнивает автомобиль к более дорогим моделям.