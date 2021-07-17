 

Игрок War Thunder обнародовал секретную информацию о танке Challenger 2

17.07.2021, 8:46, Разное
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Игрок популярной военной многопользовательской игры War Thunder из Великобритании обнародовал секретную информацию о настоящем танке Challenger 2. Таким шагом он хотел помочь разработчикам сделать игру правдоподобнее.
War Thunder является военной игрой с элементами симулятора. Именно поэтому правдоподобности техники отдаётся особое внимание. В частности, проработке не только экстерьера, но и внутренней составляющей. Также создатели из Gaijin Entertainment стараются внимательно подходить ко всем аспектам создания военной техники, вплоть до размещения боеприпасов и особенностей управления. С целью улучшить реалистичность танка Challenger 2 игрок под ником Fear Naught прислал разработчикам подробное руководство по эксплуатации танка. Сам же неизвестный представился военнослужащим из Великобритании, который командует такой боевой машиной.

Часть строк в документе были вымазаны, а на самой инструкции стоял штамп «Рассекречено». Несмотря на это, создатели War Thunder усомнились в том, что полученные данные можно использовать в игре. Они сразу же заявили о необходимости проверить, является ли присланный им файл общедоступным и можно ли его использовать. В британском военном ведомстве незамедлительно отреагировали на инструкцию к Challenger 2 и заявили, что разработка до сих пор хранится под грифом «Секретно», пишет интернет-издание New Inform.



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