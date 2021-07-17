Названы симптомы продолжительного COVID-19

Британские исследователи назвали симптомы продолжительного COVID-19. В списке признаков коронавируса оказалось более 200, 66 из которых сохраняются дольше, чем полгода.

С момента появления COVID-19 заболевание распространилось по всему миру, мутировав в многочисленные штаммы. В ряде случаев коронавирус не только протекает с осложнениями, но и продолжается достаточно долгое время, не поддаваясь методам терапии. Ученые из Великобритании исследовали симптоматику Sars-cov-2, чтобы определить полную картину продолжительного недуга.

В ходе работы специалисты Университетского колледжа Лондона собрали информацию о самочувствии более 3,7 тысячи пациентов из 56 стран с затяжным течением коронавируса либо подозрений на него. Всего в перечень симптомов попало свыше 200 признаков. К ним относятся повышенный уровень утомляемости, плохое самочувствие после физических нагрузок, а также своеобразный «туман» в голове после физических нагрузок. Такая картина наблюдается у больных чаще всего.

Также COVID-19 проявляется в зрительных галлюцинациях, зуде на коже, измененном цикле менструаций. Нередко фиксируется и снижение либидо и сексуальных функций, проблемы с мочевыводящими путями. Не менее часто у пациентов фиксируется учащенное сердцебиение, помутнение зрения, потеря памяти. Вместе с другими кожными проблемами отмечается и появление опоясывающего лишая. Также, как пишет «Ньюинформ», продолжительный коронавирус проявляет себя шумом в ушах и диареей. Стоит отметить, что 66 из двух сотен признаков сохраняются по полгода.

Источник: newinform.com