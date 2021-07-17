 

Юлия Меньшова оправдалась за улыбку после похорон отца

17.07.2021, 8:46, Разное
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Ведущая и актриса Юлия Меньшова оправдалась перед подписчиками за улыбку после похорон отца. Она решила поделиться историй о букете, которым ее неожиданно порадовала подруга.
Юлия Меньшова вышла на связь с фолловерами в приподнятом настроении. Некоторые подписчики начали спрашивать у нее, как она может смеяться после смерти отца, ведь не прошло еще 40 дней. Актриса ответила, что проснулась в прекрасном настроении. Она может смеяться, поскольку ее радуют поступки близких людей. Меньшова убеждена, что огромный букет ей подарили, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Дочь режиссера отметила, что всегда найдутся те, кто хочет осудить. Однако существуют и другие люди, которые бегут собирать цветы, чтобы заставить человека улыбаться.

Изображение взято с: Instagram @juliavmenshova
Напомним, что режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля в результате последствий коронавируса. Перед смертью создатель фильма «Москва слезам не верит» находился в коме. За несколько смерти до кончины отца Юлия Меньшова успела записать с ним интервью. В итоге оно стало последним в жизни мэтра. Его похоронили рядом с Василием Лановым на Новодевичьем кладбище. К слову, коронавирусом заболела и его супруга Вера Алентова, актрису выписали из больницы накануне похорон, поэтому она смогла проводить мужа в последний путь.

Источник: www.instagram.com



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