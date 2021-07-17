 

Советник главы Офиса Зеленского высказался о сотрудничестве Украины и Китая: Поможет справиться с Россией

17.07.2021, 8:40, Разное
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Алексей Арестович сказал, что Китай поможет Украине “справиться с Россией”. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, китайцы не стесняются давать гарантии безопасности и инвестициям без каких-либо условий, в отличие от американцев.

Арестович также отметил: некоторые люди говорят о том, что инвестиции Запада способствуют развитию Украины, сделают из украинцев новое общество, а китайцы всех поглощают своими кредитами. Аналитик дал понять, что не согласен с такими мнениями. Он сказал, что не может вспомнить государство, которому помогли западные кредиты.

Кроме того, советник главы офиса Зеленского заявил, что украинцы умеют работать с китайцами и выставлять барьеры. В Сети эти слова Арестовича высмеяли. “Надо подсказать украинским экспертам, что еще Африка есть — она точно справится”, “Особенно после истории с “Мотор Сич”. Прямо мечтает Китай еще раз лохануться”, – иронизируют интернет-пользователи.

Напомним, Киев хочет национализировать предприятие “Мотор Сич”, однако инвесторы из Китая, получившие контрольный пакет акций, не хотят терять деньги, поэтому требуют минимум 3,6 миллиарда долларов. Они подали иски в суды. Спор продолжается уже пять лет.



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