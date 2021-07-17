 

Free Fire установила рекорд популярности в своем жанре

17.07.2021, 7:54, Новости дня
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Как сообщают представители Google Play Store, игра для мобильных гаджетов Free Fire установила рекорд в своем жанре. Ее скачали уже более одного миллиарда геймеров.

П этому поводу интернет-магазин вместе с разработчиком запланировали уже проведение торжественного мероприятия. Оно должно состояться в августе текущего года.

Напомним, что игра Free Fire появилась на рынке примерно четыре года назад. А в прошлом году разработчики сообщили о первом крупном достижении. В августе ежедневно количество пользователей увеличивалось на сто тысяч человек для сравнения: этот же показатель в мае прошлого года составлял 80 мил, а в марте – только 60 млн человек. Статус самой загружаемой игры Free Fire удерживает уже два года подряд.



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