Free Fire установила рекорд популярности в своем жанре

Как сообщают представители Google Play Store, игра для мобильных гаджетов Free Fire установила рекорд в своем жанре. Ее скачали уже более одного миллиарда геймеров.

П этому поводу интернет-магазин вместе с разработчиком запланировали уже проведение торжественного мероприятия. Оно должно состояться в августе текущего года.

Напомним, что игра Free Fire появилась на рынке примерно четыре года назад. А в прошлом году разработчики сообщили о первом крупном достижении. В августе ежедневно количество пользователей увеличивалось на сто тысяч человек для сравнения: этот же показатель в мае прошлого года составлял 80 мил, а в марте – только 60 млн человек. Статус самой загружаемой игры Free Fire удерживает уже два года подряд.