 

Марсоход Curiosity обнаружил возможный источник метана на планете

17.07.2021, 7:52, Разное
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Марсоход Curiosity обнаружил в нескольких десятках километров от своего местоположения возможный источник метана на планете. Это говорит о теоретической активности бактерий и простейших микроорганизмов под толщей грунта.
В течение последних 9 лет аппаратура Curiosity уже шесть раз фиксировала необычные всплески метана на Марсе. В последний раз специалистам удалось смоделировать движение частиц на основе данных о местоположении аппарата и движении ветра на планете. Оказалось, что предполагаемые места, откуда и произошли несколько выбросов, находятся к западу и юго-западу от настоящего положения аппарата. Вероятнее всего источник разместился на дне одного из кратеров. Таким образом у Curiosity есть все шансы добраться до нужного места и детальнее изучить выброс метана.

Данная находка является важнейшей для понимания процессов геологии планеты. Если метан имеет неорганическое происхождение, то это будет означать наличие огромного количества воды под поверхностью Марса. Не исключено, что в нём могут присутствовать остатки жизнедеятельности бактерий, так как на Земле часть метана вырабатывают как раз микроорганизмы в процессе своей жизни. В этом случае учёные получат первые реальные доказательства существования жизни за пределами Земли.

Источник: mir24.tv



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