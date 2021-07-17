 

Первый случай коронавируса выявлен в Олимпийской деревне в Токио

17.07.2021, 7:40, Новости дня
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В Токио заражение коронавирусом впервые выявили непосредственно в Олимпийской деревне, сообщают СМИ.

Прежде COVID-19 фиксировали у спортсменов и членов команд либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. В Олимпийской деревне коронавирус выявили у члена иностранной сборной. NHK уточняет, что речь идет не о спортсмене. Не сообщается, житель какой страны заболел. Ранее коронавирус выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России, передает ТАСС.

Накануне члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста (старше 60 лет) и наличия хронических заболеваний.



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