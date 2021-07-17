 

Военные учения Украины, Польши, Литвы и США стартуют во Львовской области

17.07.2021, 7:40, Новости дня
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На Яворовском полигоне во Львовской области Украины в субботу начинаются многонациональные военные учения «Три меча 2021», сообщают информационные агентства.

Эти учения проводятся на Украине впервые. В них примут участие военные Украины, Польши, Литвы и США. Учения продлятся до 30 июля. Украинский генштаб пояснил, что речь идет о командно-штабных учениях и учениях с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях, передает РИА «Новости».

Как сообщил Киев, в них примут участие 1,2 тыс. военных, свыше 200 боевых машин из четырех стран. В частности, в учениях задействуют Литовско-польско-украинскую бригаду (ЛитПолУкрБриг) стран Люблинского треугольника. В качестве цели учений заявлена оценка возможностей подразделений бригады в операциях под руководством своего командования. Подчеркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер.

Напомним, летом 2015 года было подписано соглашение о функционировании ЛитПолУкрБриг. Как тогда отмечалось, Украина привлечет в состав бригады 545 военнослужащих, 15 человек будут работать непосредственно в штабе бригады, от республики Польша привлекается до 3,5 тыс., от Литвы – до 350 человек.



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